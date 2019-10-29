Москва, , 16:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин отреагировал на приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канель Бермудеса посетить Кубинскую республику, сообщает 29 октября Интерфакс.

Глава российского государства заявил, что обязательно воспользуется этим приглашением.

«Спасибо большое вам за приглашение, обязательно им воспользуюсь. И передайте самые наилучшие пожелания товарищу Кастро», — сказал Путин на встрече с Диас-Карнелем.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября кубинский президент Мигель Диас-Канель прибыл с официальным визитом в Москву и принят президентом России.

Ранее в начале октября Кубу посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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