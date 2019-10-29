Москва, , 16:33 — REGNUM На Украине охотно заговорили о разведении войск в Золотом и Петровском и тем самым вошли в противоречии с собственной позицией, которой придерживались на протяжении месяца попыток отвода вооружённых сил. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Несколько ложных фактов, которые распространяла Украина сегодня — как нам объяснили, почему в Золотом разведения не происходило? Говорили, что якобы выстрелы звучат, хотя их никто не слышал. Вчера же были действительно зафиксированы выстрелы, в том числе в прямом эфире. Выстрелы слышали все. Но сегодня выясняется, что это уже не помеха для разведения», — заявил Корнилов.

«Пристайко говорит, что будет разведение в Золотом, а потом в Петровском. Это говорит тот же самый человек, который объяснял, почему в Петровском, где вообще никто выстрелов не фиксировал и нет разведения — говорит, что не можем их отдельно, только вместе. Оказывается, можно разводить и по отдельности!», — продолжил он.

С 9 октября предпринимались попытки возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, однако украинские националисты в Золотом срывали процесс. В Киеве отмечали, что эти люди не являются представителями ВСУ и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.

Тем не менее, в Киеве всё равно заявляют о готовности приступить к процессу разведения войск. 29 октября глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в настоящее время граждане Украины, находящиеся в Золотом, «ничего не нарушают». По его мнению, в Золотом «не могут находиться люди с оружием, есть патриоты, которые выполнили требования и вывезли из этой зоны оружие».

Между тем, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ожидает проведения следующей встречи в формате «нормандской четверки» в ноябре текущего года.