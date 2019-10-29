Тверь, , 16:26 — REGNUM Ректор Тверского государственного медицинского университета Леся Чичановская заявила, что уровень абитуриентов из Индии довольно низкий. Как выразилась ректор, «последние наборы за редкими исключениями — в принципе необучаемые».

«Я поставила вопрос об увеличении бюджетных мест для наших студентов в Минздраве. Ломилась в открытую дверь. Оказывается, их у нас, наоборот, крайне мало. На днях я получила разрешение Министерства здравоохранения на открытие 100 дополнительных бюджетных мест с 2021 года. Получилось, что предыдущее руководство за счёт сокращения бюджетных мест искусственно раздувало квоты для индийских студентов», — заявила ректор в интервью REGNUM.

Такая точка зрения возмутила представителей Посольства РФ в Индии.

Федора Розовского издание «Поведение руководства Тверского государственного медицинского университета недопустимо, — передает слова советника Посла РФ в Индиииздание gosnovosti.ru . — Творится полный беспредел. Этой проблемой, этим конфликтом должен заниматься Минздрав России. В этой истории, где ректор Чичановская позволяет себе недопустимые высказывания в адрес граждан Индии, появляется нехороший политический осадок. В 2020 году будет праздноваться 20 лет стратегического партнерства Индии и России. И тут такие проблемы в Твери, которые могут вызвать вопросы в Индии и на них будет очень сложно ответить. С точки зрения народной дипломатии — это удар в спину».

Индийские абитуриенты, которых не приняли в 2019 году в ТГМУ, обратились за помощью в посольство. «Ребята, которые поступали в тверской медуниверситет, получили письма от ТГМУ, подписанные ректором, что они приняты на учебу. После чего ректор Чичановская признала эти письма недействительными. И в 2019 году ни один студент из Индии не поступил в тверской вуз», — рассказал представитель посольства.

«Индийские студенты обучаются в Твери не за счет бюджета РФ, они платят за обучение, — продолжил Розовский в интервью gosnovosti.ru. — За все время сотрудничества с тверским медуниверситетом, даже с предыдущим ректором Калинкиным, Тверь не приняла ни одного студента из Индии по государственной стипендии из бюджета РФ. Хотя другие российские вузы — МИФИ, ГИТИС — принимают и обучают».

«Такое впечатление, что ректор Чичановская не смотрит новостей — не читает документов. В следующем году планируется увеличение поступления иностранных студентов в российские вузы в два раза. На этом фоне заявление ректора, что индийские студенты мешают полноценному обучению российских студентов, — это глупость. Не самую удачную идею придумала ректор Чичановская», — считает сотрудник посольства.

«Полной ахинеей» назвал Розовский заявление Чичановской о «низком уровне индийских студентов». «Премьер Индии Нарендра Моди обучал своего племянника в тверском медуниверситете. Индия — единственная страна, которая отправляет своих абитуриентов учиться за границу только после квалификационного экзамена в Индии. Этот базовый экзамен дает право получать высшее медицинское образование. В год его сдают 1,4 млн человек, проходят всего 700 тыс человек», — рассказали в посольстве.

Конфликт в Тверском государственном медицинском университете прокомментировала президент Ассоциации российских соотечественников в Индии Елена Бармен. «С подобным отношением к индийским студентам в России мы столкнулись впервые и только в Твери», — рассказала изданию президент ассоциации. По словам собеседника издания, в России учится много индийских студентов. «Но ни в одном из российских вузов, где они обучаются, претензий о низком уровне подготовки не было. Индийские студенты спокойны, доброжелательны, внимательны, уважительно относятся к преподавателям. Для них учитель — это человек с большой буквы. Поэтому обвинения ректора Чичановской в адрес индийских студентов иначе, как возмутительными, назвать сложно», — считает Елена Бармен.

Глава ассоциации утверждает, что уровень образования абитуриентов из Индии не может быть низким, потому что индийские студенты уже сдали квалификационный экзамен у себя в стране перед поступлением в иностранный медицинский вуз. По мнению собеседника издания, необходимо прекращать этот процесс обвинений и негативных оценок индийских студентов. «Оценивать всех студентов под одну гребенку — некрасиво и неприемлемо», — полагает Елена Бармен.

Напомним, ранее компания «Международный центр образования» обратилась в Следственный комитет и прокуратуру Тверской области с заявлением о вымогательстве со стороны супруга ректора ТГМУ Леси Чичановской, которому доверили вести переговоры с компанией по привлечению индийских студентов. После срыва переговоров индийских студентов отказались принимать на учебу в тверской медуниверситет в 2019 году. Более сотни индийских студентов были вручены приглашения, а затем им отказали в приеме после того, как фирма, согласно заявлению в УФСБ РФ по Тверской области и СУ Следственного комитета РФ по Тверской области ее руководителя Чаура М.Д., не согласилась идти на коррупционную сделку с супругом ректора Александром Самухиным. В результате студенты не смогли поступить ни в Тверской медуниверситет, ни в другие вузы, потеряв год обучения.

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