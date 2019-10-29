Москва, , 16:17 — REGNUM На Украине сложилась ситуация, когда вооружённые формирования националистов в Донбассе оказались совершенно неуправляемы и теперь полностью определяют судьбу урегулирования в Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Людям, которые не проживают на территории Золотого, нечего там делать. И не могут эти люди определять внешнюю политику Украины. Не могут люди в полях принимать решения или не принимать решения о проведении и непроведении нормандского формата!», — заявил Килинкаров.

На Украине готовятся к отводу войск в районе Золотого, несмотря на то, что, по словам главы МВД Украины Арсена Авакова, 28 октября вечером в районе были обстрелы. Аваков, тем не менее, выразил уверенность, что находящиеся в Золотом — это «патриоты, которые выполнили требования и вывезли из этой зоны оружие».

С 9 октября предпринимались попытки возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, однако украинские националисты в Золотом неоднократно процесс срывали. При этом в Киеве отмечали, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями ВСУ и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.