Екатеринбург, , 16:16 — REGNUM Свердловское законодательное собрание прекратило полномочия зампредседателя законодательного органа Анатолия Сухова. Решение приняли на заседании заксобрания.

Ушедший из жизни летом 2019 года депутат был избран по Краснотурьинскому одномандатному округу. На освободившийся мандат изберут депутата на довыборах осенью 2020 года.

Полномочия Сухова прекращены со дня смерти вице-спикером, 2 августа 2019 года. Кто займёт пост вице-спикера, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в заксобрании досрочно лишили мандата депутата Владимира Ильиных. Парламентарий захотел сдать полномочия по собственному желанию.