Астрахань, , 16:11 — REGNUM В Астраханской области бывший руководитель агентства связи и массовых коммуникаций региона предстанет перед судом по обвинению в халатности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в ходе реализации госпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Астраханской области в 2012—2016 годах» чиновница не оформила право на региональную навигационно-информационную систему, не заключила лицензионный договор с правообладателем и не приняла мер к аттестации системы. В итоге система не была введена в эксплуатацию в Астраханской области.

В результате действий чиновницы региональному и федеральному бюджету был причинён ущерб — более 27 миллионов рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.