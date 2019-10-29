Москва, , 15:58 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков фактически дал понять, что не контролирует ситуацию с присутствием вооружённых бойцов на территории Золотого, где планируется отвод войск. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Когда, допустим, министр внутренних дел говорит, что у них нет оружия — не надо забывать, что они находятся в зоне ООС, где этого оружия более чем достаточно. Туда не надо ехать даже со своим оружием — на месте можно найти оружие и спровоцировать любую конфликтную ситуацию», — заявил Килинкаров.

29 октября глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в настоящее время «граждане Украины», находящиеся в Золотом, «ничего не нарушают». По его мнению, в Золотом «не могут находиться люди с оружием, есть патриоты, которые выполнили требования и вывезли из этой зоны оружие».