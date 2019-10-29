Рим, , 15:53 — REGNUM Демократическая партия Италии не поддерживает идею проведения досрочных национальных выборов, заявил во вторник, 29 октября, лидер партии Никола Дзингаретти.

О необходимости проведения досрочных выборов заявили ранее представители правоцентристской коалиции. Они отметили, что результаты выборов в провинции Умбрия подтвердили данные соцопросов и показали, что действующее правительство, пришедшее к власти без проведения выборов, не представляет большинства населения.

При этом действующему коалиционному правительству либералов и популистов нужно меньше спорить и более эффективно работать, отметил Дзингаретти.

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