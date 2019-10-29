Мариуполь, , 15:54 — REGNUM Украина близка к подписанию новой программы сотрудничества с МВФ, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Мариуполе во время инвестиционного форума Invest in Ukraine, сообщил 29 октября телеканал 112.ua.

«Недавно наша команда министров была в США, проводила очередные технические консультации, работали с коллегами из МВФ. Эти консультации закончились успешно, мы продвигаемся к финальному согласованию меморандума», — рассказал он.

Гончарук отметил, что в ноябре на Украину вновь приедут представители МВФ для дальнейших переговоров. Он надеется, что программа будет подписана «в ближайшие месяцы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Украине осталось выполнить перед МВФ одно условие, а именно изменить правило финансового мониторинга в соответствие с европейским законодательством.

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