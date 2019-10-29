Екатеринбург, , 16:16 — REGNUM В Свердловской области досрочно прекратили полномочия депутата законодательного собрания Владимира Ильиных. Решение приняли на заседании заксобрания.

Ильиных сам обратился к законодательному органу с инициативой о сложении с себя полномочий по собственному желанию. Абсолютное большинство депутатов проголосовали за досрочное лишение мандата.

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина заявила, что надеется в дальнейшем продолжить работу с Ильиных. В частности, спикер предложила обсудить подписание соглашения с депутатами города и области, куда поедет экс-парламентарий — по информации местных СМИ, Ильиных по приглашению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера станет мэром Оренбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в заксобрании принёс присягу недавно избранный депутат Владимир Смирнов. Он избрался от одномандатного Орджоникидзевского округа в сентябре 2019 года.

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