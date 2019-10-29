Москва, , 15:46 — REGNUM На Украине в зоне разведения войск сохраняется угроза провокаций, несмотря на заявления в Киеве о готовности к отводу вооружённых сил. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«На самом деле я считаю, что на сегодняшний день эти люди там остаются — хотя Аваков заявляет о том, что они без оружия и не имеют права оставаться на этой территории как граждане Украины… Я считаю, что это как раз очень большие риски для завершения этапа разведения сил и средств в Золотом», — заявил Килинкаров.

С 9 октября предпринимались попытки возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, однако украинские националисты в Золотом неоднократно процесс срывали. При этом в Киеве отмечали, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями ВСУ и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.

29 октября глава МВД Украины Арсен Аваков, однако, сообщил, что в настоящее время граждане Украины, находящиеся в Золотом, «ничего не нарушают». По его мнению, в Золотом «не могут находиться люди с оружием, есть патриоты, которые выполнили требования и вывезли из этой зоны оружие».

В то же время он подтвердил, что 28 октября вечером в районе были обстрелы.