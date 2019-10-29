Мумбаи, Индия, , 15:54 — REGNUM Правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди не станет уступать власть в индийском штате Махараштра ультраправой индусской партии «Шив сена» («Армия Шиваджи»). Об этом 29 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на заявление главного министра Махараштры Девендры Фаднависа.

В своём выступлении Девендра Фаднавис подчеркнул: «При создании коалиции давние союзники БДП и «Шив сена» никак не оговаривали принцип формирования правительства в случае победы на выборах». По словам политика, «Бхаратия джаната парти» пользуется большей поддержкой у населения региона, нежели ультраправые политики. «Мы имеем полное право играть ведущую роль при распределении министерских постов, и я не сомневаюсь в том, что именно я займу пост главного министра Махараштры», — добавил Девендра Фаднавис.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. Хотя коалиция БДП — «Шив сена» одержала уверенную победу, набрав 161 место, блок правых партий потерял 24 места по сравнению с предыдущими выборами. На фоне ослабления «Бхаратия джаната парти» руководство «Шив сены» рассчитывает на возможность увеличить долю своих мест в правительстве Махараштры.