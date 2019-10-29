Москва, , 15:40 — REGNUM Украинские политологи Александр Семченков и Василь Вакаров и подрались на телеканале «Россия 1». Перепалка, переросшая в рукоприкладство, произошла во время записи эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Видео конфликта экспертов опубликовано в Twitter телеведущего.

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На кадрах видно, как после рекламы Семченков схватил Вакарова за галстук, после чего последний ударил политолога кулаком. Разнимать дерущихся экспертов пришлось ведущему Владимиру Соловьёву и съёмочной группе.

«Прекрати немедленно! Стой спокойно. Ты можешь говорить все что угодно, никогда нельзя трогать руками», — сказал Соловьёв, обращаясь к Семченко.

Ведущий также напомнил украинским экспертам, что они оба у него в гостях и могут говорить всё, что угодно, однако, несмотря на эмоции, трогать руками никого нельзя.

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Добавим, что позднее, уже в эфире программы Соловьёв извинился перед обоими участниками, взяв на себя вину за то, что «не смог погасить эмоции».

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент уже имел место на телеканале «Россия 1». 26 марта на телепередаче «Кто против?» гости программы обсуждали тему предстоящих выборов на Украине. Под конец программы член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян сказал о запрете компартии на Украине и об отношении к евреям, показывая при этом на Вячеслава Ковтуна. В это время скандальный журналист Грэг Вайнер начал оскорблять Степаняна. В ответ тот подошёл и облил Вайнера водой. После этого оба эксперта были удалены с передачи.