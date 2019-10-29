Душанбе, , 15:39 — REGNUM Партию вооружения и военной техники на сумму 320 млн рублей безвозмездно передали Вооруженным силам Таджикистана российские военнослужащие по окончании совместных учений ОДКБ «Нерушимое братство — 2019», сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин на церемонии передачи техники отметил, что Россия рассматривает Таджикистан как ключевого союзника в Туркестанском регионе и потому участвует в укреплении оборонного потенциала этой страны в рамках Программы модернизации национальных вооруженных сил.

«В условиях нарастания угроз и расширения зоны нестабильности в приграничных с Афганистаном районах, военно-политическая ситуация на Центрально-Азиатском стратегическом направлении во многом определяется способностью вооруженных сил противостоять внешним военным угрозам. Одним из критериев, влияющих на боеспособность войск, является их техническая оснащенность. Для достижения победы на поле боя необходимы современные образцы вооружения и военной техники, которые по своим характеристикам обеспечат превосходство над противником», — сказал Лапин.

В частности, таджикским войскам были переданы «радиолокационная станция, обеспечивающая обнаружение, сопровождение и контроль использования национального воздушного пространства, а также модернизированные, до уровня современных в своем классе, бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М».

Отмечается, что эта надёжная и проверенная техника, позволяющая выполнять множество различных задач, повысит оборонный потенциал Таджикистана.