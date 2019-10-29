Нальчик, , 15:38 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Российской Федерации Сильви Берманн совершила официальный визит в Кабардино-Балкарию. По его результатам она высказала заинтересованность в совместном развитии туристического кластера в горных районах республики, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе главы региона.

В рамках визита дипломатическая миссия Франции побывала на свесезонном курорте «Эльбрус», ознакомившись с его инфраструктурой и сетью пассажирских канатных дорог, которые возведены совместно с французской компанией «POMA S.A.S.».

По словам Сильви Берманн, в рамках предстоящего перекрестного года Франции и России, который объявлен в 2021 году, в повестке эффективного сотрудничества могут занять центральное место инициативы по развитию горного кластера.

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