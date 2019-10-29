Стокгольм, , 15:37 — REGNUM Крупнейший в Прибалтике и один из самых крупных в Скандинавии шведский банк Swedbank может лишиться 10% от годового дохода группы, если будет доказано, что именно через филиалы этого банка отмывались миллиарды евро, сообщает Reuters. Именно такая санкция предусмотрена в случае подтверждения неясного происхождения денежных переводов в банке на общую сумму в 135 млрд евро. Это сумма неясного происхождения, прошедшая через счета только эстонского филиала банка.

Шведский и эстонский банковские регуляторы уже завели дела о санкциях в отношении Swedbank, добавляет портал латвийского общественного вещателя LSM. Речь идет об операциях на счетах клиентов, связанных с панамской «фабрикой офшоров» Mossack Fonseca.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, как раз сегодня премьер-министр Эстонии Юри Ратас находится с визитом в США, где собирается рассказать, как его страна борется с отмыванием денег. В самой Эстонии продолжаются разбирательства вокруг отмывания миллиардов евро через филиалы скандинавских банков.

В сентябре 2019 года на фоне скандала покончил с жизнью экс-глава эстонского филиала Danske bank Айвар Рехе. Не исключается, что деньги отмывались не только через Эстонию, но и через Литву и Латвию.