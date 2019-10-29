Киев, , 15:33 — REGNUM Четыре иностранных корабля, находящиеся в составе постоянной группы НАТО, несущей патрулирование в Средиземном море, причалили в одесском порту. Об этом сообщила 29 октября пресс-служба министерства обороны Украины.

В заявлении ведомства говорится, что все прибывшие корабли являются минными тральщиками. Они прибыли от стран-участниц НАТО: Испании, Румынии, Болгарии и Италии.

Сообщается, что военные суда пробудут в Одессе в течение недели. Данные корабли должна посетить делегация во главе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который прибывает на Украину 30 октября.