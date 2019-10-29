Москва, , 15:23 — REGNUM Сегодня, 29 октября, в Москве в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову. В торжественной церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Трансляция велась на сайте российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

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«Мы открываем памятник учёному, дипломату, государственному деятелю, человеку огромного масштаба и неисчерпаемой внутренней силы Евгению Максимовичу Примакову, — сказал в своей речи российский лидер. — Многие люди в России и за рубежом помнят, думают о Евгении Максимовиче с огромным уважением, теплотой и сердечной признательностью, с осознанием уникальности и неповторимости его личности, его ума, многогранного таланта, знаний и мудрости и неизменно высокого человеческого достоинства».

Глава государства признался, что часто обращается к встречам с Примаковым и откровенным беседам.

«Он остается примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине. Примером благородства, надежности и порядочности», — подчеркнул Путин.

По его словам, Примаков превыше всего всегда ставил интересы Отечества.

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