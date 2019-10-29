Киев, , 15:17 — REGNUM Замминистра обороны Украины Александр Полищук после скандального интервью польскому русофобскому изданию дезавуировал свои заявления о необходимости подготовки Украины к «военной агрессии» со стороны Белоруссии или эскалации напряжённости с северной соседкой. Польское издание удалило интервью со своего сайта, а на самой Украине потребовали отставки Полищука. Об этом пишет «Новостное Агентство Харькова».

Полищук в интервью изданию «Хартия-97» заявил, что якобы в ходе совместных белорусско-российских военных учений «Запад-2017» со стороны командования учений рассматривался сценарий «ввода войск на Украину», поэтому нужно отгородиться от Белоруссии.

«У нас должна быть серьезная система обороны. Возвращаясь к тому, с чего я начинал, хочу сказать: обеспечить безопасность на всем протяжении границ с Россией и Беларусью, дать адекватный вооруженный отпор можно только через систему хорошо организованной территориальной обороны, которая будет готова буквально в течение пары часов дать отпор войскам вторжения. Не секрет, что от Беларуси до Киева хороших военных восемь часов ходу ‑ и все, войска уже тут», — заявил замминистра обороны Украины.

Полищук также заявил, что переговорная площадка в Минске «абсолютно бесполезна» и работает только на укрепление имиджа Александра Лукашенко. Украинский чиновник предложил перенести переговоры в Донецк, где стороны могли бы вести диалог напрямую.

Публикация вызвала широкий резонанс. Полищук поспешил откреститься от своих заявлений, отметив на своей странице в Facebook, что делился своими мыслями с журналистами в частной беседе и как частное лицо.

В комментарии НА «Харьков» политолог эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец отметил: Белоруссия — надёжный союзник и партнёр Украины. По мнению эксперта, на Украине сегодня есть силы, которые из-за своей заинтересованности всячески препятствуют остановке конфликта в Донбассе, а также нормализации отношений между соседними с Украиной странами.

«Был такой премьер-министр на Украине, которого уже никто не помнит, Арсений Яценюк, который затеял строительство забора на границе Украины с Россией, но так его и не достроил. Сейчас климат потеплее, поэтому я порекомендовал бы замминистра прорыть ров на границе Беларуси и Украины, и запустить туда крокодилов, если он такой умный. Я считаю, что этому чиновнику нужно подать в отставку и больше не появляться в серьезных местах, потому что это провокация», — сказал эксперт, оценивая инициативы замминистра обороны Украины.

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