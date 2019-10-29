29 Октября
 
15:51

Населённый пункт Золотое

15:46

«Сохраняются большие риски для разведения сил» — о ситуации на Украине

На Украине в зоне разведения войск сохраняется угроза провокаций, несмотря на заявления в Киеве о готовности к отводу вооружённых сил. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«На самом деле я считаю, что на сегодняшний день эти люди там остаются — хотя Аваков заявляет о том, что они без оружия и не имеют права оставаться на этой территории как граждане Украины… Я считаю, что это как раз очень большие риски для завершения этапа разведения сил и средств в Золотом», — заявил Килинкаров.

15:29

Украинские боевики не покидают район разведения сил в Золотом — СМИ

Представители украинских незаконных вооружённых формирований остаются в населённом пункте Золотое. Об этом сообщил 29 октября журналист издания Strana.ua с места событий.

15:27

Пристайко: «Мы начинаем разведение войск разведение в Петровском»

В районе Петровского Украина начинает процесс разведения войск. Об этом 29 октября в Мариуполе заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

15:26

Украинские формирования обстреляли район разведения сил — СЦКК ДНР

Украинские формирования обстреляли из миномётов район населённого пункта Петровское, в котором, вслед за Золотым, должно быть проведено разведение противостоящих вооруженных формирований Украины и ДНР.

15:24

В ЛНР подтвердили разведение войск в Золотом

«С украинской стороны была выпущена белая ракета и с нашей стороны была выпущена белая ракета, затем были выпущены зелёные ракеты, которые означают начало разведения сил», — подтвердил представитель ЛНР в контактной группе на Минских переговорахРодион Мирошник.

15:23

В ЛНР ждут сигнала об отходе вооружённых сил Украины

На участке разведения войск Первомайск-Золотое со стороны Вооруженных сил Украины нет никакого движения. Об этом 29 октября заявил официальный представитель народной милиции ЛНР.

15:22

В районе Золотого началось разведение сил — СМИ

На линии разграничения представители Народной милиции ЛНР в присутствии наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ запустили белую сигнальную ракету в знак готовности к началу разведения сил.