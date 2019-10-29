На Украине в зоне разведения войск сохраняется угроза провокаций, несмотря на заявления в Киеве о готовности к отводу вооружённых сил. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«На самом деле я считаю, что на сегодняшний день эти люди там остаются — хотя Аваков заявляет о том, что они без оружия и не имеют права оставаться на этой территории как граждане Украины… Я считаю, что это как раз очень большие риски для завершения этапа разведения сил и средств в Золотом», — заявил Килинкаров.