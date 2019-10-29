Бейрут, , 15:11 — REGNUM Премьер-министр Ливана Саад Харири планирует объявить о своей отставке уже сегодня, 29 октября. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, ссылаясь на источники из окружения министра.

Сообщается, что решение принято в связи с длительными протестами, которые происходят в Ливане. Отмечается, что отставка Харири сразу повлечет за собой и отставку правительства.

Как передавало ИА REGNUM, протестные акции не прекращаются в Ливане с 17 октября. В стране многие недовольны началом реформ и новыми налогами. Протесты начались после введения налога на WhatsApp. Он был отменен уже через несколько часов, но массовые акции не были прекращены.

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