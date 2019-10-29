Сеул, , 14:44 — REGNUM Власти КНДР отклонили предложение Южной Кореи провести рабочие переговоры для решения вопросов сноса зданий на горе Кымган. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения.

По их словам, Пхеньян настаивает на обсуждении данного вопроса, включая график сноса сооружений, в письменном виде.

Известно, что правительство Южной Кореи намерено рассмотреть ряд контрмер, включая повторное предложение провести переговоры на рабочем уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября лидер КНДР раскритиковал Южную Корею за «безвкусицу и нерациональное использование территории» туристических объектов, построенных на горе Кымган, а также отдал распоряжение о демонтаже сооружений.

А 28 октября Сеул призвал Пхеньян провести переговоры на рабочем уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея призвала КНДР обсудить вопросы сноса зданий на горе Кымган