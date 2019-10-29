Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM В проекте генплана развития Екатеринбурга до 2035 года заложены нереальные цифры по количеству квадратных метров жилья на одного горожанина. Об этом заявил депутат гордумы Виктор Сомиков, сообщает ИА Znak.

На заседании комиссии по городскому хозяйству парламентарий обратил внимание, что, согласно документу, к 2035 году на каждого екатеринбуржца должно приходиться до 38,5 «квадратов» жилья. Для этого нужно строить ещё по 3−4 млн квадратных метров в год, хотя сейчас за это время строится по 1 млн «квадратов» жилья.

«Это недостижимая цифра, а от нее идет весь дальнейший расчет плана», — возмутился Сомиков.

Коллегу поддержал руководитель комиссии Александр Колесников.

Как сообщало ИА REGNUM, проект генплана в данный момент проходит стадию общественных обсуждений. Также документ послали на согласование в федеральное Минэкономразвития и областной минстрой.

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