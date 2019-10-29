Джакарта, , 14:30 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обнародовала приоритеты внешней политики Индонезии на период 2019—2024 гг., сообщает Sindonews.

Ретно Марсуди отметила, что первым приоритетом Индонезии является укрепление экономической дипломатии. В этой сфере предпринимаются шаги по укреплению экономики, включая внутренний рынок.

Известно, что вторым шагом является укрепление традиционных рынков и развитие нетрадиционных для Индонезии рынков. Третий шаг заключается в укреплении торговых и инвестиционных отношений. Четвертый шаг — содействие интегрированной торговле и инвестициям.

Пятый шаг, по словам главы МИД Индонезии, будет нацелен на оптимизацию и защиту стратегических интересов экономики Индонезии.

Кроме того, Индонезия намерена развивать экономику 4.0, которая включает цифровую индустрию, «креативную экономику» и разработку природных ресурсов.

«Защитная дипломатия по-прежнему будет приоритетом для индонезийской полиции в ближайшие пять лет. Государство должно способствовать защите индонезийских граждан за рубежом, — заявила Ретно Марсуди и добавила, — дипломатия должна быть способна поддерживать территориальную целостность Индонезии».

Одним из важных приоритетов внешней политики Индонезии станет увеличение вклада и лидерства государства в регионе и мире. Ожидается, что следующие пять лет будут очень напряженными для Индонезии, поскольку страна будет занимать пост члена Совета Безопасности до 2020 года, совета по правам человека до 2021 года, станет председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и G20 в 2023 году.

«Министерство иностранных дел Индонезии будет продолжать укреплять дипломатическую инфраструктуру и обучать дипломатов, чтобы они становились надежными и качественными посланниками», — отметила Ретно Марсуди.

Помимо всего прочего, внешняя политика Индонезии будет способствовать улучшению качества человеческих ресурсов, развитию инфраструктуры, дипломатии, расширению использования цифровых технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2019 года состоялась церемония инаугурации президента Индонезии Джоко Видодо, который в ходе выборов был избран на второй президентский срок.

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