Вильнюс, , 14:30 — REGNUM Выдвижение войск на границу с другим государством — это как минимум чёткий знак своих агрессивных намерений, а как максимум — подготовка к войне, отметил заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский во вторник, 29 октября, комментируя высказывания президента Литвы Гатанаса Науседы.

Американские танки в Литве U.S. Army Europe

Как сообщалось ранее, Науседа заявил, что размещение войск и техники НАТО на территории Литвы, вблизи границы с Белоруссией необходимы для защиты жителей самой Литвы, а не для того, чтобы «испугать соседей».

«Это просто желание защитить людей от вероятных интервенций, чтобы они могли в безопасности создавать свое благосостояние. Это единственная цель оборонной политики Литвы. Нам не нужны другие земли и нам не нужно пугать своих соседей, потому что наша политика была, есть и будет мирной», — сказал Науседа.

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«Конечно, войска у границы — это только ради «мира». Ведь именно на границе с другим государством войска занимаются высаживанием деревьев и пеленанием младенцев, а автоматы у них — из пластика.

Все рассказы президента Литвы о том, что войска НАТО на границе с Белоруссией — это для «поддержания мира», не более чем глупость. Всегда, везде, при любых условиях и в любой исторической эпохе выдвижение войск на границу с другим государством — это как минимум чёткий знак своих агрессивных намерений, а как максимум — подготовка к войне», — отметил Игорь Павловский.