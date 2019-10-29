Вильнюс, 29 октября 2019, 14:30 — REGNUM Выдвижение войск на границу с другим государством — это как минимум чёткий знак своих агрессивных намерений, а как максимум — подготовка к войне, отметил заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский во вторник, 29 октября, комментируя высказывания президента Литвы Гатанаса Науседы.
Как сообщалось ранее, Науседа заявил, что размещение войск и техники НАТО на территории Литвы, вблизи границы с Белоруссией необходимы для защиты жителей самой Литвы, а не для того, чтобы «испугать соседей».
«Это просто желание защитить людей от вероятных интервенций, чтобы они могли в безопасности создавать свое благосостояние. Это единственная цель оборонной политики Литвы. Нам не нужны другие земли и нам не нужно пугать своих соседей, потому что наша политика была, есть и будет мирной», — сказал Науседа.
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