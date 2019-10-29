Тбилиси, , 14:27 — REGNUM В селе Качагани Марнеульского муниципалитета Грузии до конца текущего года будет открыт новый общественный центр, передает 29 октября Первый канал Грузинского телевидения.

По инициативе Теи Цулукиани, одним из важнейших приоритетов строительства общественных центров являются крупные села, населенные этническими меньшинствами. По сообщению Министерства юстиции, общественный центр будет обслуживать до 20 000 жителей Качагани и шести соседних деревень. Местные жители на месте смогут получить быстрый доступ к более чем 200 сервисам государственного и частного сектора в комфортной обстановке. Пенсионеры смогут получать пенсию в селе. Молодые люди получат бесплатный беспроводной доступ в интернет.

Гости села также будут иметь доступ к банковскому обслуживанию, круглосуточную мобильную связь, беспроводной интернет и бесплатной комнате со «Skype». В общественном центре будет размещена библиотека, откроется зал для конференций.

Строительство общественного центра в Качагани осуществляется при поддержке программы развития ООН и сотрудничестве правительств Швейцарии и Австрии.

Крупное азербайджанское село Качагани Марнеульского муниципалитета Грузии находится в 2 километрах от армяно-грузинской границы и 11 километрах от азербайджано-грузинской границы.