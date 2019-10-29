Киев, , 14:26 — REGNUM

Киев потребует ввести на восток Украины «третью силу» если минские переговоры не позволят достичь успеха в урегулировании конфликта. Об этом 29 октября в Мариуполе (Донетчина) заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Нормандский формат будет. Но я бы не ставил вопрос: или нормандский формат, или санкции… Если нам не удастся достичь успеха на минском треке, нам нужно возвращаться к идее миссии по поддержанию мира. То есть нужна будет третья сила, которая сможет помочь нам достичь мира», — сказал Пристайко.

Он выразил уверенность в том, что «Украина дожмёт» Кремль в вопросе проведения встречи «нормандской четверки».

«Надеюсь, что это произойдет в следующем месяце. Она уже несколько раз переносилась по техническим причинам. Вы видите насколько сложно. Но мы делаем всё необходимое, чтобы встреча состоялась», — рассказал Пристайко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ввода международных миротворцев на участок российско-украинской границы. При этом президент заявил, что не хочет, чтобы «часть Донбасса и дальше оставалась украинским Приднестровьем».