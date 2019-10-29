Киев, 29 октября 2019, 14:26 — REGNUM
Киев потребует ввести на восток Украины «третью силу» если минские переговоры не позволят достичь успеха в урегулировании конфликта. Об этом 29 октября в Мариуполе (Донетчина) заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Он выразил уверенность в том, что «Украина дожмёт» Кремль в вопросе проведения встречи «нормандской четверки».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ввода международных миротворцев на участок российско-украинской границы. При этом президент заявил, что не хочет, чтобы «часть Донбасса и дальше оставалась украинским Приднестровьем».