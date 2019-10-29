Киев, 29 октября 2019, 14:24 — REGNUM Украине для успешного развития необходимо ежегодно демонстрировать рост внутреннего валового продукта (ВВП) в 5−7%. Об этом 29 октября в Мариуполе на первом инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он пообещал украинским и иностранным инвесторам равные условия работы.
Президент также проинформировал, что Киев активно реформирует судебную систему и правоохранительные органы, чтобы защитить инвесторов.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Национальный банк и минэкономики прогнозируют рост ВВП до 3,7% на 2020 год. Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что планирует за пять лет достичь роста ВВП Украины на 40%.