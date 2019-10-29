Киев, , 14:24 — REGNUM Украине для успешного развития необходимо ежегодно демонстрировать рост внутреннего валового продукта (ВВП) в 5−7%. Об этом 29 октября в Мариуполе на первом инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это действительно амбициозная задача, для решения которой нужно масштабное привлечение инвестиций», — сказал Зеленский.

Он пообещал украинским и иностранным инвесторам равные условия работы.

«Почему стоит инвестировать в Украину? Начну с главного приоритета — равные и единые правила игры для всех — для крупного, среднего и малого бизнеса, и украинского, и международного. За 28 лет это стало своеобразным украинским НЛО — все об этом говорят, но никто это не видел. Мы изменим это, поскольку понимаем, что только честная конкуренция позволяет строить процветающую экономику», — рассказал Зеленский.

Президент также проинформировал, что Киев активно реформирует судебную систему и правоохранительные органы, чтобы защитить инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Национальный банк и минэкономики прогнозируют рост ВВП до 3,7% на 2020 год. Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что планирует за пять лет достичь роста ВВП Украины на 40%.