Багдад, , 14:57 — REGNUM Губернатор иракской провинции Кербела Нассиф аль-Хаттаби отверг информацию о гибели демонстрантов, об этом 29 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели 18 человек в ходе сидячей забастовки в указанном регионе, которую якобы разгоняли сотрудники правопорядка.

«Службы безопасности проявили максимальную сдержанность», — подчеркнул аль-Хаттаби во время пресс-конференции, отметив, что несколько полицейских пострадали.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. Причиной недовольства граждан страны стал высокий уровень коррупции и безработица.

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