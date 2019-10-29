Москва, , 14:13 — REGNUM Каждый имеет право высказывать свою точку. Но в данном случае удивителен факт, что автор нашумевшего высказывания (Россия — «исторический враг» Европы) призывает нейтральную страну, находящуюся вне блока НАТО, к борьбе с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Хочется надеется, это не связано с желанием взять реванш за проигрыши Швеции перед Россией за битвы на Балтике и под Полтавой.

Россия и Швеция с начала 80-х годов XX века поступательно развивают культурные и экономические связи. На сегодняшний день общий объем инвестиций шведского бизнеса в Россию превышает $15 млрд, это не так мало для небольшой скандинавской страны.

Шведские брэнды ценятся российскими потребителями, при поддержке шведского бизнеса в РФ создано более 30 тыс. рабочих мест, развиваются проекты в области производства. По официальным данным сегодня в России работают более 400 шведских компаний. Это впечатляет.

Рано или поздно политические инсинуации отодвинутся на второй план, и желание стран ЕС выгодно сотрудничать с Россией возьмет верх.

Нет причин сегодня удивляться перманентным всплескам антироссийской риторики в СМИ той или иной страны Европы. Тем более что мнение одного журналиста из Швеции — это не мнение всего шведского народа о России», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, шведская газета Dagens Nyheter написала, что странам Евросоюза необходимо сплотиться и противостоять общему «историческому врагу» — России.

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