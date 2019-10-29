Тбилиси, , 14:08 — REGNUM Грузинский олигарх, лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили запускает проект по возрождению курорта минеральных вод Цхалтубо. Об этом сообщается в заявлении Иванишвили, опубликованном на официальной странице «Грузинской мечты» в Facebook.

Бидзина Иванишвили © ИА REGNUM

«Поскольку в настоящее время у государства нет ресурсов, чтобы инвестировать несколько сотен миллионов долларов в полномасштабную реабилитацию Цхалтубо, а в отсутствие единого стратегического плана развития бизнес тоже проявляет инертность — я принял решение лично возглавить проект возрождения Цхалтубо. Решил начать на собственные средства и в максимально сжатые сроки завершить не только полномасштабную реабилитацию полностью амортизированной туристической и медицинской инфраструктуры, но и обеспечить ее развитие в соответствии с требованиями современных, международных стандартов».

По словам олигарха, он планирует выкупить выкупить все 22 гостиницы, 9 бань и полностью их реабилитировать в рамках единого плана и концепции развития курорта. При этом Иванишвили заявил о своей готовности на любом этапе реализации проекта продать эти объекты любому инвестору, чтобы он мог продолжать успешно работать. Олигарх заверил, что в таком случае максимальной ценой будет себестоимость. Также Иванишвили утверждает, что хочет придать проекту устойчивость для бизнеса, «чтобы он мог присоединиться к проекту на любой стадии, а с другой стороны, дать стимул государству для максимального развития инфраструктуры в условиях гарантированных инвестиций».

Согласно Иванишвили, план развития Цхалтубо разработан швейцарской консалтинговой компанией KohL & Partners, в рамках которого дополнительно предусматривается строительство детских площадок, аквапарка, тропического сада, площадок для гольфа и тенниса, торгового центра, кафе и ресторанов. Вместе с тем запланировано открытие учебного центра по подготовке кадров по профильным специальностям. По оценке Иванишвили, в ближайшее время в Цхалтубо будет создано несколько тысяч рабочих мест.