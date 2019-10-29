Мариуполь, , 14:13 — REGNUM Украина находится на пороге настоящего экономического прорыва, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на инвестиционном форуме Invest in Ukraine в Мариуполе, сообщил 29 октября телеканал 112.ua.

«Я уверен, что сейчас мы стоим на пороге экономического прорыва. Об этом свидетельствуют ключевые показатели. Во втором квартале мы показали 4,6% реального роста ВВП. Международные организации существенно улучшили свои прогнозы относительно экономического роста Украины в следующем году», — рассказал он.

Зеленский также напомнил, что Украина поднялась на семь позиций в международном рейтинге Doing Business-2020, а Национальный банк страны снизил учётную ставку на 1%, что говорит о замедлении инфляции.

«Наш главный ресурс — невероятно трудолюбивые и талантливые люди. Как известно, украинцы входят в топ-50 стран мира по рейтингу Human Capital Index», — сообщил он.

Напомним, ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук заявил, что в 2019 году украинские трудовые мигранты могут перечислить около $12 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал Украину «Apple в гараже», сравнив страну с крупной американской корпорацией.

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