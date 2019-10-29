Москва, , 14:06 — REGNUM Намерение США контролировать месторождения нефти в Сирии вызывает беспокойство за ситуацию на турецко-сирийской границе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября, об этом завил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Возникает закономерный вопрос: на каком основании незваные гости из США пытаются распоряжаться недрами суверенного государства? Алчные экономические интересы США в Сирии затмевают все другие цели. Отсутствие рынков сбыта дорогой сланцевой нефти США пытается компенсировать путем использования всех возможных способов для удержания контроля над международной нефтяной отраслью, чаще всего прибегая к не рыночным методам конкуренции», — отметил Железняк.

В целом же, говорит парламентарий, деструктивные маневры США в Сирии вносят сумятицу и дестабилизируют обстановку в регионе.

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