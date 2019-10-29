Москва, , 14:06 — REGNUM В населённом пункте Золотое в Донбассе началось разведение войск Украины и Луганской Народной Республики. Об этом 29 октября при помощи телемоста сообщил представитель ЛНР в контактной группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«С украинской стороны была выпущена белая ракета и с нашей стороны была выпущена белая ракета, затем были выпущены зелёные ракеты, которые означают начало разведения сил», — сказал Мирошник.

По словам представителя ЛНР, процесс разведения сил будет продолжаться трое суток.

«Единственное, немного были не соблюдены процедурные моменты, не было предупреждения за сутки — украинская сторона неожиданно запустила белую ракету», — отметил Мирошник.

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