Москва, , 14:04 — REGNUM Глава России Владимир Путин высоко оценил заслуги политика Евгения Примакова. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На пресс-конференции Песков подтвердил, что президент 29 октября откроет памятник Примакову напротив министерства иностранных дел Российской Федерации. Он подчеркнул, что Путин хорошо знал Примакова.

«Путин всегда прислушивался к точке зрения Примакова, к его мнениям по международным делам, по внутренним делам», — сказал Песков.

Он добавил, что президент всегда высоко ценил заслуги Примакова перед Россией.

Напомним, внук государственного деятеля России Примакова, журналист, депутат Госдумы РФ Евгений Примаков заявил, что монумент в честь его деда получился «очень хорошим, символичным».

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