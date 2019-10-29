Москва, , 13:57 — REGNUM Все судебные споры между Россией и Украины по газу должны быть урегулированы, только тогда можно будет говорить о достижении договорённостей с Киевом по вопросам транзита и поставок газа. Об этом сегодня, 29 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он напомнил, что на прошедшей в Брюсселе трёхсторонней встрече ЕС — Россия — Украина по газу Москва озвучила свою позицию.

«В том числе, конечно, речь идёт о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности», — приводит ТАСС слова официального представителя Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Брюсселе состоялась очередная трёхсторонняя министерская встреча с участием России, Еврокомиссии и Украины по урегулированию условий нового соглашения о транзите российского газа через Украину.

По итогам переговоров министр энергетики России Александр Новак заявил о готовности Украины возобновить поставки российского газа напрямую с 2020 года. Также российский министр добавил, что стороны договорились интенсивно работать на уровне компаний. Однако существует ряд вопросов, которые требуют изучения и согласования.

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