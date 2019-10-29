Мариуполь, 29 октября 2019, 13:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину с американской компанией Apple в начале её пути, сообщил 29 октября телеканал 112.ua.
Заявление прозвучало на инвестиционном форуме в Мариуполе.
Он добавил, что Украина идёт вперёд неуверенными шагами, поскольку её мешает война, которую следует закончить дипломатическим путём.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
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