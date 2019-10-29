Мариуполь, , 13:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину с американской компанией Apple в начале её пути, сообщил 29 октября телеканал 112.ua.

Заявление прозвучало на инвестиционном форуме в Мариуполе.

«Сегодня Украина стоит на этом перепутье, мы действительно в очень непростом положении, но мы Apple, начинающий свой путь в гараже…» — рассказал Зеленский.

Он добавил, что Украина идёт вперёд неуверенными шагами, поскольку её мешает война, которую следует закончить дипломатическим путём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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