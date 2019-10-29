Киев, , 13:56 — REGNUM

Вчера, 28 октября, фракция «Слуга народа» приняла решение не давать комментарии российским телеканалам. Об этом 29 октября в кулуарах парламента заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Вчера мы на фракции единогласно решили, чтобы не выступать на каких-либо российских телеканалах», — сказал Арахамия.

Он также заявил, что разведение войск в Золотом и Петровском произойдет после того, как противник семь дней не будет обстреливать украинские позиции.

«Чтобы прошло разведение нужно, чтобы было семь дней тишины. Сейчас нет семи дней тишины… Если будет семь дней тишины — это сигнал начать разведение», — рассказал Арахамия.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко выступил на «Первом канале» по видеосвязи из Киева в эфире телепрограммы «Большая игра». Депутат обвинил в срыве разведения сил в Донбассе украинских радикалов. Также Шевченко сказал, что Киев хочет развивать партнерство с Россией на условиях «равноправия и уважения». Позже Шевченко заявил, что «Первый канал» вырезал часть его заявления.