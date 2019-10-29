Киев, 29 октября 2019, 13:56 — REGNUM
Вчера, 28 октября, фракция «Слуга народа» приняла решение не давать комментарии российским телеканалам. Об этом 29 октября в кулуарах парламента заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Он также заявил, что разведение войск в Золотом и Петровском произойдет после того, как противник семь дней не будет обстреливать украинские позиции.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко выступил на «Первом канале» по видеосвязи из Киева в эфире телепрограммы «Большая игра». Депутат обвинил в срыве разведения сил в Донбассе украинских радикалов. Также Шевченко сказал, что Киев хочет развивать партнерство с Россией на условиях «равноправия и уважения». Позже Шевченко заявил, что «Первый канал» вырезал часть его заявления.