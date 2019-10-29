Нью-Дели, 29 октября 2019, 13:58 — REGNUM Делегация из Европейского союза прибыла с двухдневным визитом в индийский штат Джамму и Кашмир, об этом 29 октября сообщает Geo TV.
В делегацию вошли 27 чиновников, представляющих 11 стран содружества, целью их визита будет расследование проблемы с нарушением прав человека в сепаратистком регионе.
Как передавало ИА REGNUM, в начале августа власти Индии приняли решение лишить мятежный штат Джамму и Кашмир особого статуса, что вызвало сильное возмущение среди представителей международного сообщества.
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