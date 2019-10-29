Москва, , 13:54 — REGNUM На участке разведения войск Первомайск-Золотое со стороны ВСУ нет никакого движения. Об этом 29 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Буквально 10−15 минут назад я связался с нашими товарищами военнослужащими, которые находятся на участке разведения Первомайск-Золотое, и могу сразу сказать, что никто не наблюдает никаких движений со стороны вооружённых силы Украины, — сказал Марочко. — Также мы знаем, что, по условиям разведения, должна была быть запущена белая сигнальная ракета в 12:00. Такой ракеты наши военнослужащие там не видели. Хочу отметить, что народные милиции Луганской республики готовы выполнить те договорённости, которые были достигнуты в Минске, но только зеркальным путём. Если Украина отведёт свои войска, то мы, согласно договорённостям, сделаем точно такие же шаги».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в населённом пункте Золотое на линии соприкосновения с ЛНР началось разведение сил, сообщило 29 октября издание «Новое время».

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