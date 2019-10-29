Екатеринбург, , 13:54 — REGNUM С начала 2019 года в муниципалитетах Свердловской области завершилась реконструкция 108 дворов и общественных территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Так в минувшие выходные состоялось открытие реконструированного парка Декабристов в Туринске и двора дома № 48 «а» по улице Трубников в Первоуральске.

Отметим, что мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Напомним, что в 2019 году в Свердловской области реконструируются дворы и парки в 51 городском округе муниципалитете. До конца года в эксплуатацию будут введены 57 парков и зон отдыха, а также 69 придомовых территорий.

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