Астрахань, , 13:53 — REGNUM Начальник управления федеральных автомобильных дорог «Каспий» Федерального дорожного агентства Сергей Улеев арестован до 22 декабря по подозрению в получении особо крупной взятки и вымогательстве, сообщил ТАСС.

Следователи полагают, что в 2017 году он потребовал от подрядчика, который должен был заниматься ремонтом дорог, процент от стоимости госконтрактов. Общая сумма взяток, в получении которых подозревается Улеев, составляет шесть миллионов рублей. По этому же делу арестован сотрудник управления Александр Конинский, который, предположительно, выступал в качестве посредника. Решение об их аресте вынес Басманный суд города Москвы. В посредничестве во взяточничестве подозреваются также два директора коммерческих юридических фирм — они находятся под домашним арестом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сергей Улеев возглавил управление в конце 2018 года. Прошлый руководитель Магомедрасул Омаров был задержан в сентябре по подозрению в мошенничестве.

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