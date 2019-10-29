Тбилиси, , 13:50 — REGNUM Лидер парламентского большинства Гия Вольский заявил, что в смерти пожилой жительницы районного центра Ленингор Южной Осетии виноват «бесчеловечный оккупационный режим», передает 29 октября Первый канал Грузинского телевидения.

«Это не первый случай, такие были и в случае с Абхазией. Таких случаев не было давно, однако это бесчеловечное поведение унесло жизнь еще одного человека. Это злое лицо, которое проявляет оккупация, в том числе и в таком виде», — заявил Гия Вольский.

28 октября вечером 70-летней жительнице поселка Ленингор стало плохо. Ее отвезли в больницу в Цхинвал, где женщина скончалась. Грузинская сторона заявила, что в Цхинвале больной не была оказана надлежащая медицинская помощь. Следовательно, в ее смерти виновен «бесчеловечный оккупационный режим», не пустивший больную на лечение в Грузию.