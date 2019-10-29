* талибов — запрещённая в России организация

Шиберган, , 14:28 — REGNUM 28 октября официальный представитель командования Национальных сил безопасности и обороны в афганской провинции Джаузджан (столица провинции — г. Шиберган) заявил, что на территории этого региона в результате столкновения с Национальными силами безопасности и обороны был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Джора.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подготовили организованное нападение на контрольно-пропускной пункт Национальных сил безопасности и обороны на территории уезда Каркин провинции Джаузджан, однако были вынуждены отступить.

Согласно вышеупомянутому заявлению, Мулла Джора занимал пост теневого главы уезда Каркин и был вовлечён в серию нападений на правительственные войска. Также в ходе боя было ликвидировано по меньшей мере 12 рядовых боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.