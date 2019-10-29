Асадабад, Афганистан, , 14:27 — REGNUM 28 октября официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны при активной поддержке с воздуха, значительная часть провинции Кунар (столица провинции — г. Асадабад), в частности уезд Вата-Пур, была зачищена от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны по обеспечению безопасности на территории провинции Кунар приводилась на протяжении последних двух дней. В операции приняли участие сотни солдат правительственных сил.

По словам официальных представителей 201 корпуса Национальной армии Афганистана, в ходе операции Национальных сил безопасности и обороны было ликвидировано восемь боевиков, также было уничтожено несколько укрытий террористических группировок.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.