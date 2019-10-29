Кабул, , 14:24 — REGNUM 28 октября ряд источников сообщил, что мирный план из семи пунктов, разработанный правительством Афганистана под руководством президента страны Ашрафа Гани, не только существует на бумаге, но также делаются и определённые шаги по его реализации на практике.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в ближайшие несколько недель в Кабуле должна состояться встреча официальных лиц Афганистана с представителями 15 стран и нескольких международных организаций. В рамках этой встречи стороны обсудят текущие успехи в деле установления мира, повышение уровня сотрудничества и пути дальнейшего развития Афганистана.

В этой связи официальный представитель президента Афганистана Седик Седикки заявил, что несмотря на прошедшие выборы и оглашение их результатов в ближайшем будущем, афганское правительство продолжает предпринимать шаги, направленные на установление мира.

Ранее ряд источников сообщил, что правительство разработало мирный план из семи пунктов, в котором представлены конкретные шаги по установлению мира в стране, достижению политической стабильности и экономического благосостояния Афганистана.