Кабул, , 13:45 — REGNUM 28 октября наблюдатели на выборах президента Афганистана, прошедших 28 сентября текущего года, и члены Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан подвергли критике решение Независимой избирательной комиссии Афганистана о переносе оглашения предварительных результатов выборов.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», критики этого решения считают, что перенос оглашения результатов создает условия для манипуляций голосами избирателей и фальсификации выборов. В случае, если попытки изменить результаты выборов не будут пресечены, то это будет иметь крайне негативные последствия для всей страны.

В свою очередь глава секретариата Независимой избирательной комиссии Рахима Зарифи заявила, что в условиях, когда в адрес комиссии выдвигаются такие обвинения, ее члены готовы быть полностью подотчетны народу Афганистана.

Ранее Независимая избирательная комиссия заявила, что предварительные результаты выборов президента страны, которые изначально планировалось представить 19 октября текущего года, будут оглашены 14 ноября.