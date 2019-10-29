Кабул, , 14:26 — REGNUM 28 октября ряд афганских политиков сообщил, что одной из главных целей визита специального представителя Соединённых Штатов Америки по вопросам национального примирения в Афганистане Залмая Халилзада в Кабул является обсуждение возможного обмена пленными с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», США стремятся к возобновлению переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ищут возможность создать для этого благоприятные условия. С этой целью Вашингтон надеется произвести обмен Анаса Хаккани, высокопоставленного члена группировки, на двух американских профессоров.

Заместитель главы Высшего совета мира Афганистана Хаджи Дин Мохаммад заявил, что он поддерживает идею обмена пленными, что положительно скажется на ситуации, однако пока это не сделано, трудности будут лишь нарастать.

В то же время официальный представитель президента Афганистана заявил, что Анас Хаккани убил многих мирных жителей, и афганский народ не позволит освободить его.

Официальный представитель президента Афганистана добавил, что Анас Хаккани содержится в афганской тюрьме, поэтому решение о его освобождении и участии в обмене пленными будет приниматься исключительно правительством Афганистана.