Киев, 29 октября 2019, 13:39 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия намекнул на подготовку снятия неприкосновенности с депутата, лидера фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Об этом Арахамия сказал 29 октября в кулуарах парламента.
При этом Арахамия призвал Федину «извиняться» за слова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от фракции «ЕС» Федина опубликовала на странице в Facebook видео, на котором обсуждала варианты убийства Зеленского, в частности она допустила, что президента внезапно может убить граната, которая «случайно разорвется». 29 октября Федина заявила, что президент Зеленский не бессмертен. При этом она заметила, что глава государства посещает зону боевых действий, где регулярно фиксируются вражеские обстрелы.