* талибов — запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, , 13:49 — REGNUM 28 октября глава полиции афганской провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) заявил, что на территории этого региона Национальными силами безопасности и обороны была отбита атака движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подготовили организованную атаку на несколько уездов провинции Кундуз, однако столкнулись с яростным сопротивлением со стороны Национальных сил безопасности и обороны Афганистана и были вынуждены отступить.

По словам главы полиции провинции Кундуз, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли значительные потери, в то время как ни один солдат Национальных сил безопасности и обороны не был убит.

В свою очередь официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили факт столкновения с Национальными силами безопасности и обороны и заявили, что правительственные силы понесли значительные потери.